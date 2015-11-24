В Тунисе подорвали автобус президентской гвардии: погибли более 10 человек - Reuters (видео)

В столице Туниса, городе Тунис, неизвестные взорвали автобус президентской охраны.

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Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел страны, передает Reuters.

"Не мене 11 человек стали жертвами атаки на автобус президентской гвардии в Тунисе", - говорится в сообщении.

По данным International Business Times, при взрыве пострадало множество людей. В настоящее время неизвестно, что стало его причиной.

В свою очередь источники ВВС сообщают о 12 жертвах взрыва.