В Тунисе подорвали автобус президентской гвардии: погибли более 10 человек - Reuters (видео)
20:31, 24 ноября 2015Мир
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Взрыв произошел в центре столицы.
В Тунисе взорвали автобус президентской гвардии / twitter.com/SkanderElfekih
В столице Туниса, городе Тунис, неизвестные взорвали автобус президентской охраны.
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Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел страны, передает Reuters.
"Не мене 11 человек стали жертвами атаки на автобус президентской гвардии в Тунисе", - говорится в сообщении.
По данным International Business Times, при взрыве пострадало множество людей. В настоящее время неизвестно, что стало его причиной.
В свою очередь источники ВВС сообщают о 12 жертвах взрыва.
В столице Туниса подорвали автобус с военными
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