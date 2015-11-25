"Исламское государство" взяло ответственность за подрыв автобуса в Тунисе - СМИ

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вчерашний подрыв автобуса президентской гвардии в центре столицы Туниса, когда погибли 12 человек.

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Об этом сообщает The Mirror.

"Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за подрыв автобуса с президентской охраной в столице Туниса", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 24 ноября в центре столицы Туниса, городе Тунис, мощный взрыв унес жизни 12 человек, еще 17 были ранены. Причиной взрыва автобуса называли террориста-смертника, в рюкзаке которого было около 10 килограмм взрывчатки. В стране объявлено чрезвычайное положение.