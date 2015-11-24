Япония осуществила первый в своей истории коммерческий пуск спутника (фото)

Об этом сообщается на сайте Японского аэрокосмического агентства.

Спутник связи запущен в интересах канадского оператора TELESАT и способен передавать сигнал для более чем 200 телеканалов. Он располагается на геостационарной орбите (на высоте около 36 тысяч километров от поверхности Земли) над Атлантикой и обеспечит вещание в странах Европы, Африки и Южной Америки, передает Lenta.ru.

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Произведенный пуск носителя H-IIA стал особенным, поскольку в конструкцию его двигателя внесены значительные изменения. Это позволило провести отделение аппарата от носителя на высоте 34 тысяч километров, а не 300 километров, как в предыдущих пусках, и сэкономить ресурсы спутника.

В настоящее время коммерческие пуски осуществляются США, Россией, ЕС, Китаем и Индией. Теперь к этим странам присоединилась Япония.

Наряду с Россией, Соединенными Штатами и Евросоюзом, Япония также способна доставлять грузы на Международную космическую станцию. Последний старт ее грузового корабля HTV 5 (H-2 Transfer Vehicle, называемый также Kounotori 5) был осуществлен 19 августа 2015 года.

Производителем ракет H-IIA и кораблей HTV выступает японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries.