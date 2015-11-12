Астронавт NASA опубликовал новый снимок северного сияния с борта МКС

На этот раз на нем изображена ночная часть Земли, вокруг которой заметны вспышки северного сияния, сообщает ZN.UA. На снимке можно заметить не только северное сияние, но и огни городов Земли, над которыми пролетала МКС. В подписи к фото Скотт Келли написал "Яркая ночь". Международная космическая станция находится на орбите Земли на расстоянии 352 км над ее поверхностью и путешествует со скоростью 29 тыс. км/ч.

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Скотт Келли и его напарник космонавт Михаил Корниенко находятся на борту с МКС с годичной миссией. Их возвращение домой намечено на 3 марта 2016 года, они проведут в космосе 342 дня, что даст ученым возможность лучше понять, как человеческий организм реагирует и адаптируется к длительным космическим полетам.

Ранее Келли опубликовал фото встречи дня и ночи над Землей.