Астронавт NASA опубликовал новый снимок северного сияния с борта МКС
Астронавт NASA Скотт Келли, который публикует на своих страницах в социальных сетях фотографии, сделанные с борта Международной космической станции (МКС), опубликовал новый впечатляющий снимок.
На этот раз на нем изображена ночная часть Земли, вокруг которой заметны вспышки северного сияния, сообщает ZN.UA. На снимке можно заметить не только северное сияние, но и огни городов Земли, над которыми пролетала МКС. В подписи к фото Скотт Келли написал "Яркая ночь". Международная космическая станция находится на орбите Земли на расстоянии 352 км над ее поверхностью и путешествует со скоростью 29 тыс. км/ч.
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Скотт Келли и его напарник космонавт Михаил Корниенко находятся на борту с МКС с годичной миссией. Их возвращение домой намечено на 3 марта 2016 года, они проведут в космосе 342 дня, что даст ученым возможность лучше понять, как человеческий организм реагирует и адаптируется к длительным космическим полетам.
Ранее Келли опубликовал фото встречи дня и ночи над Землей.