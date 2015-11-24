Неизвестные распространили видео с угрозами в адрес тех, кто "борется с исламом" в Грузии

В Службе госбезопасности Грузии начали расследование в связи с появлением видео, на котором четверо молодых людей угрожают тем, кто "борется с исламом" в Грузии, сообщает Русская служба Би-би-си.

От дальнейших комментариев в связи с появлением видео в службе госбезопасности Грузии пока воздерживаются.

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На записи молодые люди, вооруженные автоматами, обращаются к мусульманам по-грузински, запись сопровождается субтитрами на русском языке.