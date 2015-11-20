Появилось видео операции по освобождению заложников в захваченном отеле в Мали

Так, на видеозаписи можно увидеть процесс освобождения людей из отеля.

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Ранее сегодня администрация отеля Radisson Blu заявляла, что отель атаковали двое вооруженных мужчин.

При этом источники Reuters сообщали о 10 нападающих.

СМИ отмечали, что они приехали на автомобиле с дипломатическими номерами.

Сейчас количество жертв нападения джихадистов на отель возросло до 9 человек.