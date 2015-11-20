Появилось видео операции по освобождению заложников в захваченном отеле в Мали
16:34, 20 ноября 2015Мир
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В сети уже появились кадры спецоперации правоохранителей по освобождению заложников из отеля Radisson Blu в Мали, которых захватили террористы.
REUTERS
Так, на видеозаписи можно увидеть процесс освобождения людей из отеля.
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Ранее сегодня администрация отеля Radisson Blu заявляла, что отель атаковали двое вооруженных мужчин.
При этом источники Reuters сообщали о 10 нападающих.
СМИ отмечали, что они приехали на автомобиле с дипломатическими номерами.
Сейчас количество жертв нападения джихадистов на отель возросло до 9 человек.
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