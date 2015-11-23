В Новом Орлеане двое неизвестных открыли огонь по толпе, ранены 16 человек
07:51, 23 ноября 2015Мир
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В результате стрельбы в Новом Орлеане были госпитализированы по меньшей мере 16 человек.
REUTERS
Инцидент произошел в парке Bunny Friend, пишет Лента.ру со ссылкой на телеканал WWLTV.
Согласно сообщению, на площадке, где снималось музыкальное видео, собрались около 500 человек. До этого неподалеку проходил парад духового оркестра 9 Times Second Line Parade.
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По словам очевидцев, появились двое вооруженных людей и начали стрелять в толпу.
Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. В частности, 10 человек госпитализированы в медцентр университета.
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