В Кельне неизвестные открыли стрельбу в ресторане, есть жертвы (фото)

Об этом сообщает RP Online со ссылкой на заявление полиции, передает РБК.

По данным ведомства, пятеро преступников, открывших огонь, скрылись. Их личности пока не установлены. Раненые были доставлены в больницу.

Газета Kölner Stadt Anzeiger отмечает, что ресторан был закрыт в течение некоторого времени, так как там проходил ремонт. Тем не менее, в момент нападения в нем находились по крайней мере шесть человек и хозяин заведения.

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Ранее УНИАН сообщал, что полиция немецкого города Альсдорф задержала трех человек, подозреваемых в причастности к терактам в Париже.