В Кельне неизвестные открыли стрельбу в ресторане, есть жертвы (фото)
09:48, 20 ноября 2015Мир
6555 0
В одном из ресторанов немецкого Кельна произошла перестрелка, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения.
В ресторане Кельна произошла перестрелка / Jasmin
Об этом сообщает RP Online со ссылкой на заявление полиции, передает РБК.
По данным ведомства, пятеро преступников, открывших огонь, скрылись. Их личности пока не установлены. Раненые были доставлены в больницу.
Пятеро неизвестных скрылись / Jasmin
Газета Kölner Stadt Anzeiger отмечает, что ресторан был закрыт в течение некоторого времени, так как там проходил ремонт. Тем не менее, в момент нападения в нем находились по крайней мере шесть человек и хозяин заведения.
Читайте такжеСМИ: Задержан планировавший теракты в Швеции боевик ИГИЛ (фото)
Ранее УНИАН сообщал, что полиция немецкого города Альсдорф задержала трех человек, подозреваемых в причастности к терактам в Париже.
перестрелка в ресторане Кельна / Фото: Jasmin
В городе Кельн неизвестные открыли стрельбу по посетителям кафе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter