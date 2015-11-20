В Кельне неизвестные открыли стрельбу в ресторане, есть жертвы (фото)

09:48, 20 ноября 2015
Мир
6555 0

В одном из ресторанов немецкого Кельна произошла перестрелка, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

Jasmin

Об этом сообщает RP Online со ссылкой на заявление полиции, передает РБК.

По данным ведомства, пятеро преступников, открывших огонь, скрылись. Их личности пока не установлены. Раненые были доставлены в больницу.

Пятеро неизвестных скрылись / Jasmin

Газета Kölner Stadt Anzeiger отмечает, что ресторан был закрыт в течение некоторого времени, так как там проходил ремонт. Тем не менее, в момент нападения в нем находились по крайней мере шесть человек и хозяин заведения.

Читайте такжеСМИ: Задержан планировавший теракты в Швеции боевик ИГИЛ (фото)

Ранее УНИАН сообщал, что полиция немецкого города Альсдорф задержала трех человек, подозреваемых в причастности к терактам в Париже.

перестрелка в ресторане Кельна / Фото: Jasmin

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter