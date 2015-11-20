Подорвать финансово-экономическую базу ИГИЛ: в РФ озвучили цель бомбежек Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

«Основные усилия сосредоточены на подрыве финансово-экономической базы ИГИЛ. Уничтожено 15 объектов хранения и переработки нефти, 525 автоцистерн. Прекращена поставка на «чёрный рынок» 60 тысяч тонн нефти в сутки, террористы недосчитались 1,5 миллиона долларов ежедневно», - сказал Шойгу.

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Он заявил, что вооруженные силы РФ проводят воздушную операцию «возмездия» по уничтожению лидеров террористических организаций и их пособников, дезорганизации систем управления и материально-технического обеспечения, а также разрушению объектов военной и нефтегазовой инфраструктуры ИГИЛ.

По его словам, в этих целях состав авиационной группировки увеличен в два раза и доведен до 69 самолетов, ежедневно совершается 143 самолетовылета. Морская группировка насчитывает десять кораблей, из них шесть - в Средиземном море, - добавил он.

Шойгу заявил, что в целом было совершено 522 самолетовылета и осуществлен пуск 101 крылатой ракеты воздушного и морского базирования.

«Сброшено 1,4 тысячи тонн бомб различного назначения. Всего поражено 826 объектов противника», - сказал он.

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По информации Шойгу, в целом в ходе воздушной операции удары крылатыми ракетами наносились из акваторий Средиземного и Каспийского морей на расстояние до 1500 километров, авиация применялась с аэродромов на территории России и Сирии. Со стороны Каспийского моря удары наносили 29 самолетов дальней и бомбардировочной авиации.

Он добавил, что дальность полетов самолетов Ту-160 при выполнении боевых задач из акватории Средиземного моря составила свыше 13 тысяч километров.

Шойгу заявил, что боевики покидают районы боевых действий, а бандформирования несут потери.

Также он утверждает, что налажено взаимодействие с французскими военными.