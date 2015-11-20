Британские истребители перехватили российские Ту-160 над Атлантическим океаном

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны.

По данным ведомства, российские бомбардировщики Ту-160 были замечены в четверг вечером. Для сопровождения были подняты истребители ВВС Британии «Тайфун», расположенные на базе в шотландском Лоссимуте.

Читайте такжеИстребители США и России провели проверку связи в Сирии - СМИ

Самолеты ВВС Великобритании сопровождали российские Ту-160, пока они не покинули район вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства, передает РБК.

Власти Великобритании неоднократно сообщали о полетах российских самолетов вблизи своего воздушного пространства. В частности, в начале сентября, по данными Минобороны страны, были замечены российские Ту-160. В мае ​для сопровождения Ту-95 были подняты истребители «Тайфун». По данным Минобороны Британии, российские самолеты направлялись к северу Шотландии, но при этом находились в зоне международного воздушного пространства.