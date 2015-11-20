Британские истребители перехватили российские Ту-160 над Атлантическим океаном
Британия подняла в воздух два истребителя «Тайфун» для перехвата российских бомбардировщиков, которые были замечены вблизи воздушного пространства Великобритании над Атлантическим океаном.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны.
По данным ведомства, российские бомбардировщики Ту-160 были замечены в четверг вечером. Для сопровождения были подняты истребители ВВС Британии «Тайфун», расположенные на базе в шотландском Лоссимуте.
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Самолеты ВВС Великобритании сопровождали российские Ту-160, пока они не покинули район вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства, передает РБК.
Власти Великобритании неоднократно сообщали о полетах российских самолетов вблизи своего воздушного пространства. В частности, в начале сентября, по данными Минобороны страны, были замечены российские Ту-160. В мае для сопровождения Ту-95 были подняты истребители «Тайфун». По данным Минобороны Британии, российские самолеты направлялись к северу Шотландии, но при этом находились в зоне международного воздушного пространства.