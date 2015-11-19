В РФ заявляют, что уничтожили крылатыми ракетами штаб-квартиру ИГИЛ в Сирии (видео)

В Генштабе РФ заявляют, что запустили 12 крылатых ракет воздушного базирования по объектам террористической группировки "Исламское государство" в провинциях Алеппо и Идлиб. В результате ударов уничтожены склады ГСМ, командный пункт и штаб-квартира ИГ.

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Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, передают "РИА Новости"

По его словам, с территории РФ стратегические ракетоносцы Ту-95МС осуществили пуски 12 крылатых ракет воздушного базирования по объектам террористической группировки "Исламское государство" в провинциях Алеппо и Идлиб.

"Целями для поражения стали склады ГСМ, завод по производству взрывчатых веществ, командный пункт и штаб-квартира организации ИГ в городе Идлиб", — подчеркнул он.

Также, по словам Картаполова, эскадрилья дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесла сосредоточенный удар по шести объектам в провинциях Ракка и Дэйр-Эз-Зор: "Целями стали объекты нефтепереработки террористов на территории, контролируемые организацией ИГ, склад боеприпасов и мастерская по производству и ремонту минометов".

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Напомним, после признания катастрофы российского самолета А321 на Синае терактом, а также в связи с серией кровавых атак в Париже, антиигиловская коалиция во главе с США, а также РФ усилили бомбардировки ИГ в Сирии. В частности, РФ впервые применила стратегические бомбардировщики в рамках этой операции.