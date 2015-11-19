СМИ сообщили о применении РФ в Сирии новейших крылатых ракет X-101 (видео)
Британское издание Jane’s Information Group заявило о применении Россией впервые в истории новейшей крылатой ракеты Х-101.
Эксперты предполагают, что это оружие было использовано при нанесении ударов по целям в Сирии, передает РБК.
Россия впервые в истории применила в боевых действиях новейшую крылатую ракету Х-101, сообщило в среду британское военно-аналитическое издание Jane’s Information Group. Это оружие британские эксперты опознали на опубликованном Министерством обороны 17 ноября 2015 года видео об ударах по целям в Сирии.
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В официальных сообщениях и на канале Минобороны в YouTube название ракет не упоминалось, однако опубликованный военными ролик называется «Нанесение высокоточного удара новейшей крылатой ракетой с борта Ту-160».
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