СМИ сообщили о применении РФ в Сирии новейших крылатых ракет X-101 (видео)

Эксперты предполагают, что это оружие было использовано при нанесении ударов по целям в Сирии, передает РБК.

Россия впервые в истории применила в боевых действиях новейшую крылатую ракету Х-101, сообщило в среду британское военно-аналитическое издание Jane’s Information Group. Это оружие британские эксперты опознали на опубликованном Министерством обороны 17 ноября 2015 года видео об ударах по целям в Сирии.

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В официальных сообщениях и на канале Минобороны в YouTube название ракет не упоминалось, однако опубликованный военными ролик называется «Нанесение высокоточного удара новейшей крылатой ракетой с борта Ту-160».

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Крылатые ракеты Х-101/102, отличающиеся друг от друга боевой частью (неядерной и ядерной соответственно) были разработаны машиностроительным конструкторским бюро «Радуга» (входит в ОАО «Корпорация тактическое ракетное вооружение») в период 1995–2013 годов. В специализированных изданиях, посвященных военно-промышленному комплексу, упоминаются дальность поражениях этих ракет - 5500 км.