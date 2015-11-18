Россия похвасталась ударами стратегической авиации якобы по позициям ИГИЛ в Сирии (видео)
Министерство обороны России опубликовало видео, на которых якобы показаны удары по позициям ИГИЛ на территории Сирии.
Так, на первой видеозаписи показан удар авиабомбами ОФАБ-250-270 дальними бомбардировщиками Ту-22М3.
#СИРИЯ Нанесение массированного удара авиабомбами ОФАБ-250-270 дальними бомбардировщиками Ту-22М3 #SYRIA Massive airstrike with OFAB-250-270 bombs carried out by Tu-22M3 long-range bombersPosted by Минобороны России on 18 ноября 2015 г.
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На втором видео Россия наносит удар крылатыми ракетами стратегическим ракетоносцем Ту-95МС якобы по объектам ИГИЛ.
#СИРИЯ Нанесение удара крылатыми ракетами стратегическим ракетоносцем Ту-95МС по объектам #ИГИЛ #Syria Strikes with cruise missiles launched from Tu-95MS missile-carrying aircraft against #ISIS objectsPosted by Минобороны России on 18 ноября 2015 г.
На третьем видеоролике показано нанесение высокоточного удара новейшей крылатой ракетой с борта сверхзвукового ракетоносца Ту-160 .
#СИРИЯ Нанесение высокоточного удара новейшей крылатой ракетой с борта сверхзвукового ракетоносца Ту-160 #SYRIA Pinpoint strike with the newest cruise missile launched from Tu-160 aircraftPosted by Минобороны России on 18 ноября 2015 г.
Вчера УНИАН сообщал, что в рамках воздушной операции экипажами самолетов Дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 нанесены массированные удары крылатыми ракетами воздушного базирования и авиабомбами якобы по объектам ИГИЛ на территории Сирии.