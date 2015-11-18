Россия похвасталась ударами стратегической авиации якобы по позициям ИГИЛ в Сирии (видео)

Министерство обороны России опубликовало видео, на которых якобы показаны удары по позициям ИГИЛ на территории Сирии.

Так, на первой видеозаписи показан удар авиабомбами ОФАБ-250-270 дальними бомбардировщиками Ту-22М3. #СИРИЯ Нанесение массированного удара авиабомбами ОФАБ-250-270 дальними бомбардировщиками Ту-22М3 #SYRIA Massive airstrike with OFAB-250-270 bombs carried out by Tu-22M3 long-range bombers Posted by Минобороны России on 18 ноября 2015 г. Читайте такжеРоссия впервые согласовала с США бомбардировки боевиков "Исламского государства" На втором видео Россия наносит удар крылатыми ракетами стратегическим ракетоносцем Ту-95МС якобы по объектам ‪‎ИГИЛ‬. #СИРИЯ Нанесение удара крылатыми ракетами стратегическим ракетоносцем Ту-95МС по объектам #ИГИЛ #Syria Strikes with cruise missiles launched from Tu-95MS missile-carrying aircraft against #ISIS objects Posted by Минобороны России on 18 ноября 2015 г. На третьем видеоролике показано нанесение высокоточного удара новейшей крылатой ракетой с борта сверхзвукового ракетоносца Ту-160 . #СИРИЯ Нанесение высокоточного удара новейшей крылатой ракетой с борта сверхзвукового ракетоносца Ту-160 #SYRIA Pinpoint strike with the newest cruise missile launched from Tu-160 aircraft Posted by Минобороны России on 18 ноября 2015 г. Вчера УНИАН сообщал, что в рамках воздушной операции экипажами самолетов Дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 нанесены массированные удары крылатыми ракетами воздушного базирования и авиабомбами якобы по объектам ИГИЛ на территории Сирии.

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