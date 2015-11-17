Двоих сотрудников аэропорта подозревают в причастности к теракту на Синае - Reuters

После того, как российские спецслужбы подтвердили версию теракта на борту лайнера А321, стало известно, что в Египте задержаны несколько человек, которые, вероятно, помогали в организации взрыва.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

"Задержаны 17 человек, двое из них подозреваются в помощи тем, кто заложил бомбу на борту самолета в аэропорту Шарм-эш-Шейха", - говорится в сообщении.

В то же время власти Египта по-прежнему официально не подтвердили, что A321 потерпел катастрофу в результате теракта.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу, 31 октября, совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако первоначальной причиной считают техническую неисправность.