Кремль опроверг информацию о ключевой теме ежегодного послания Путина
11:53, 11 ноября 2015Мир
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Кремль опроверг информацию о том, что главной темой послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию станет безопасность.
REUTERS
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.
"Нет, не так", - заявил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на просьбу подтвердить публикацию, касающуюся темы послания.
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Напомним, ранее "КоммерсантЪ" сообщил, что тема безопасности станет ключевой в послании президента России. В сообщении также отмечалось, что одной из тем послания может стать и крушение российского Airbus над Синаем.
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