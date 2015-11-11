Кремль опроверг информацию о ключевой теме ежегодного послания Путина

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

"Нет, не так", - заявил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на просьбу подтвердить публикацию, касающуюся темы послания.

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Напомним, ранее "КоммерсантЪ" сообщил, что тема безопасности станет ключевой в послании президента России. В сообщении также отмечалось, что одной из тем послания может стать и крушение российского Airbus над Синаем.