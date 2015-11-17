СМИ: Один из парижских террористов-смертников владел баром "Монахини" в Брюсселе

Об этом сообщает "Газета.Ru".

Заведение носило название Les Béguines, что можно перевести, в частности, как «Монахини».

Отмечается, что бар закрыли местные правоохранители, так как в нем были обнаружены наркотики во время одного из рейдов.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства".

14 ноября французские правоохранители ликвидировали всех исполнителей терактов в Париже. Парижский прокурор на пресс-конференции заявил об увеличении количества жертв парижских терактов до 132.