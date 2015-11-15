Количество погибших в результате серии терактов в Париже выросло до 132 человек

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на врачей. Немало людей остаются в больницах в критическом состоянии.

Всего более 350 человек получили ранения в результате серии нападений, которые произошли в столице Франции в ночь на субботу.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели неподалеку от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников.