Количество погибших в результате серии терактов в Париже выросло до 132 человек
20:58, 15 ноября 2015Мир
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Количество погибших в результате нападений в Париже выросло до 132 человек
REUTERS
Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на врачей. Немало людей остаются в больницах в критическом состоянии.
Всего более 350 человек получили ранения в результате серии нападений, которые произошли в столице Франции в ночь на субботу.
Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.
Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели неподалеку от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.
Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников.
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