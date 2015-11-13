Fox News: на борту разбившегося в Египте А321 мог находиться таймер

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Отмечается, что таймер был установлен на два часа. При этом остается неизвестным, каким образом была получена данная информация: в ходе изучения обломков самолета или из перехвата переписки между террористами.

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По словам другого источника, согласно одной из версий, бомба была заложена возле топливной системой лайнера или в месте ее соединения с двигателем. Данная теория объясняет отсутствие улик на месте падения Airbus, считает источник.

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Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу, 31 октября совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.