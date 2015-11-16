ИГИЛ угрожает терактами Вашингтону – Reuters

Террористы из "Исламского государства" в понедельник распространили видео, в котором заявили, что все страны, которые наносят удары по их позициям в Сирии "постигнет та же участь", что и Францию. Об этом сообщает Reuters.

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"Мы говорим странам, которые участвуют в кампании крестоносцев: вас ждет то же, что и Францию. Мы ударили по Парижу, и мы клянемся, что нанесем удар по Америке и Вашингтону", - говорит мужчина в видео.

В то же время отмечается, что сейчас нет возможности проверить автентичность видеоролика.

Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 ноября в Париже состоялась серия кровавых терактов, вследствие которых погибли 132 человека. Ответственность за произошедшее взяли на себя террористы ИГИЛ.