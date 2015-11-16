Мать "парижского смертника" заявила, что ее сын совершил теракт из-за "стресса"
В семье "парижских террористов" Ибрагима Абдеслама, Салаха Абдеслама и Мухаммеда Абдеслама говорят, что поведение сыновей не указывало на их насильственные планы.
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на голландскую газету Hln.be.
Как отмечает издание, мать смертников считает, что ее сын "возможно, привел в действие взрывной жилет из-за "стресса", и он "не хотел кого-то убивать".
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По словам членов семьи: "Мы даже видели его за два дня до нападения. В его поведении ничто не указывало на планы совершить насилие".
Однако, другие члены семьи признались, что Ибрагим провел "долгое время" в Сирии.
"Мы были очень удивлены, что Салах в это вовлечен. Ибрагим отличался. Мы замечали, что он был радикальным, по крайней мере, частично. Но не настолько, чтобы мы когда-нибудь подумали, что он может совершить такое зверство".
Отмечается, что мать террориста разговаривала с репортером через своего племянника на пороге дома в Моленбеке.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства".
14 ноября французские правоохранители ликвидировали всех исполнителей терактов в Париже. Парижский прокурор на пресс-конференции заявил об увеличении количества жертв парижских терактов до 132.