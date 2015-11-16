Мать "парижского смертника" заявила, что ее сын совершил теракт из-за "стресса"

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на голландскую газету Hln.be.

Как отмечает издание, мать смертников считает, что ее сын "возможно, привел в действие взрывной жилет из-за "стресса", и он "не хотел кого-то убивать".

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По словам членов семьи: "Мы даже видели его за два дня до нападения. В его поведении ничто не указывало на планы совершить насилие".

Однако, другие члены семьи признались, что Ибрагим провел "долгое время" в Сирии.

"Мы были очень удивлены, что Салах в это вовлечен. Ибрагим отличался. Мы замечали, что он был радикальным, по крайней мере, частично. Но не настолько, чтобы мы когда-нибудь подумали, что он может совершить такое зверство".

Отмечается, что мать террориста разговаривала с репортером через своего племянника на пороге дома в Моленбеке.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства".

14 ноября французские правоохранители ликвидировали всех исполнителей терактов в Париже. Парижский прокурор на пресс-конференции заявил об увеличении количества жертв парижских терактов до 132.