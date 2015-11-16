Коалиция во главе с США доставила сирийским повстанцам 50 тонн боеприпасов

Всего повстанцы получили 50 тонн боеприпасов, передает Би-би-си.

Это вторая поставка вооружений сирийским повстанцам, которую осуществила коалиция, ведущая борьбу с экстремистской группировкой "Исламское государство" на территории Ирака и Сирии.

Повстанцы, в том числе и курды, получили первую партию вооружения от коалиции в середине октября. Как сообщалось, тогда они также получили 50 тонн боеприпасов.

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Альянс "Сирийские демократические силы" объединяет курдские отряды народной самообороны и арабские оппозиционные группы. Основная заявленная цель повстанцев из этой группы - борьба с экстремистской группировкой "Исламское государство".

В начале октября Вашингтон отказался от программы по подготовке сирийских повстанцев, признав ее неэффективной. Как тогда заявили в Пентагоне, США намерены оказывать повстанцам поддержку с воздуха, а также поставлять боеприпасы.