Во Франции заговорили о необходимости создать коалицию с РФ

Такое мнение высказал экс-президент Франции Николя Саркози после встречи с президентом Франции Франсуа Олландом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

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Отмечается, что Саркози заявил о необходимости "слома в нашей внешней политике и радикальных изменений в нашей политике безопасности". Также бывший президент Франции выступил за "уникальную коалицию" против ИГИЛ.

"Мы должны сделать все ради уничтожения "Исламского государства", нужна коалиция, которая включала бы россиян", - заявил Саркози.

Во внутренней политике, по его мнению, важно сделать все, чтобы избежать повторения терактов: "Французы не чувствуют себя в безопасности, мы должны ввести изменения, которые внушили бы им чувство безопасности".

Отметим, в российском МИД ранее заявляли, что рассчитывают на изменение шкалы приоритетов США и стран НАТО после трагедии в Париже.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" террористы захватили заложников.