Военно-транспортные самолеты США сбросили 50 тонн боеприпасов ополченцам в Сирии

Военно-транспортные самолеты США сбросили на парашютах в Сирии первую партию груза с боеприпасами для сирийских ополченцев, сражающихся с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Об этом сообщил официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США полковник Патрик Райдер, передает ТАСС.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что военно-транспортные самолеты США сбросили минувшей ночью 50 тонн боеприпасов в провинции Хасеке на севере САР. По данным телеканала, Вашингтон отправил боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты.

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По словам Райдера, груз "был успешно доставлен" ополченцам. "Мы предоставили боеприпасы сирийским группам (оппозиции), лидеры которых прошли соответствующую проверку со стороны Соединенных Штатов", - отметил полковник.

На минувшей неделе пресс-секретарь Пентагона Питер Кук сообщил об изменении программы помощи сирийской оппозиции. В частности, США обещали помощь "оружием и снаряжением", а также "воздушную поддержку" ополченцам в Сирии в борьбе против ИГ. "Министр обороны Эштон Картер дал указание предоставить "пакеты" снаряжения и оружия отобранной группе проверенных лидеров и их отрядов, чтобы со временем они могли согласованно продвинуться на территорию, все еще контролируемую ИГ", - заявил тогда Кук.