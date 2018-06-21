Неделя в цифрах

1 украинский военный самолет – СУ-25 – разбился в Запорожской области, пилот 1992 года рождения погиб, мирное население не пострадало, сообщают в Генштабе ВСУ. По факту происшествия военная прокуратура начала досудебное расследование.

1 народный депутат – член Радикальной партии Злата Огневич – заявила о добровольном сложении мандата.

2 заложников были освобождены из плена боевиков на востоке Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Освобожденные украинцы – сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

6-7 лет, минимум, необходимы Украине, чтобы отвечать ряду требований для возможного вступления в НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко.

7 человек погибли в результате падения украинского гражданского вертолета в восточной Словакии, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел Словакии.

7 предприятий оборонно-промышленного комплекса оккупированного Крыма вошли в российский реестр и получили возможность работать в системе гособоронзаказа Российской Федерации, сообщают российские СМИ.

7,75% составляет доходность новых облигаций, выпущенных Украиной по завершению реструктуризации государственного и гарантированного государством долга, сообщают в Министерстве финансов Украины. Срок погашения новых облигаций – с 2019 по 2027 год.

15 членов исламистской военизированной группировки, которая планировала теракты в Северной Европе и на Ближнем Востоке, были арестованы полицией шести европейских стран – Италии, Великобритании, Норвегии, Финляндии, Германии и Швейцарии, сообщают иностранные СМИ.

21,7 долларов (1 400 рублей) составляет средняя расчетная сумма ежемесячной субсидии на одного члена домохозяйства в 2017 году в России, сообщают российские СМИ со ссылкой на Минпромторг РФ. По расчетам чиновников, в первый год за адресной продовольственной помощью для малоимущих граждан обратятся около 25% россиян.

25 лет исполнилось одной из базовых технологий интернета World Wide Web (WWW, «повсеместно протянутая паутина» или «всемирная паутина»), сообщают иностранные СМИ. Гипертекстовая технология WWW стала настолько популярной, что ее часто путают с самой всемирной сетью.

26,5% украинцев называют условием для проведения местных выборов на временно оккупированных территориях восстановление контроля Украины над границей с Россией, 39% считают таким условием проведение таких выборов в полном соответствии с украинским законодательством, говорится в опросе, проведенным Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива».

62 депутата регионального парламента Каталонии приняли резолюцию, провозглашающую выход провинции из состава Испании, передают испанские СМИ. 10 парламентариев высказались против такого решения.

63 финучреждения были выведены с рынка Фондом гарантирования вкладов физических лиц за последние 2 года, сообщают в ведомстве. Вкладчикам этих банков было выплачено более 54 000 000 000 гривен возмещения по вкладам.

77% россиян считают маловероятными акции протеста в РФ против падения уровня жизни и в защиту своих прав, говорится в опросе Левада-Центра. 18% респондентов думают, что такие акции вполне возможны.

153 человека, как минимум, погибли в результате серии совершенных в Париже террористических атак, сообщают иностранные СМИ. По предварительным данным, среди погибших есть граждане Бельгии, Румынии, Швеции, Португалии. Кроме того, погибли и 8 террористов: 6 из них подорвали себя с помощью «поясов смертника». Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство», члены которой также совершили несколько атак (43 погибших и 240 раненых) в ливанском городе Бейрут.

234 народных депутата из 333, зарегистрированных в сессионном зале, поддержали антидискриминационную поправку в Кодекс законов о труде Украины.

283 судьи в оккупированном Крыму должны быть уволены. Такое решение приняла дисциплинарная палата Высшей квалификационной комиссии судей Украины, сообщают в ведомстве. Соответствующие рекомендации ВККС направила в Высший совет юстиции Украины.

309 народных депутатов Украины проголосовали за продление моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения на 1 год – до 1 января 2017 года.

470 тонн золота могут составить запасы крупного подводного месторождения, обнаруженного к востоку от побережья Китая на дне Желтого моря, сообщают иностранные СМИ.

1 043 участникам незаконных вооруженных формирований на востоке Украины и их пособникам было сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса с начала 2015 года, заявляют в главном управлении Национальной полиции в Донецкой области. В суды Донецкой и других областей направлены обвинительные акты в отношении 136 человек.

1 200 единиц тяжелой военной техники США намерены отправить в Восточную Европу, сообщают украинские СМИ со ссылкой на командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса. Около 600 единиц техники будут расположены на базах в Польше. Другая половина – в странах Балтии, в Румынии и Венгрии.

1 753 единицы вооружения и военной техники поступило в подразделения ВСУ в 2015 году по государственному заказу, отмечают в Минобороны. Кроме того, на вооружение поставлено свыше 400 000 ракет и боеприпасов.

12 500 следователей уже переназначены в органах Национальной полиции Украины, сообщают в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

600 000 000 гривен необходимы для подготовки и участия украинских спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а также для выплат призовых победителям и призерам, отмечают в Министерстве молодежи и спорта Украины.

3 000 000 000 долларов, взятых в долг у России Виктором Януковичем, Украина не может выплатить РФ, поскольку РФ не присоединилась к программе реструктуризации, сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько.

Маргарита Андреева