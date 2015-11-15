СМИ: В пригороде Парижа обнаружена машина с оружием террористов
12:40, 15 ноября 2015Мир
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В обнаруженной в пригороде Парижа машине террористов найдено оружие.
REUTERS
В обнаруженной в парижском пригороде Монтрей машине, которая предположительно использовалась во время серии атак в столице Франции, найдено оружие, передает телеканал BFM.
Об этом сообщил источник.
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Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.
Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.
Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников.
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