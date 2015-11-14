В Париже неизвестные захватили около 60 заложников в концертном зале
00:16, 14 ноября 2015Мир
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В Париже в концертном зале Bataklan неизвестные захватили заложников.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС по информации префектуры полиции.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ, захвачены около 60 человек.
Напомним, около 30 погибли в результате стрельбы и взрывов в пятницу в Париже.
Взрывы прогремели в пятницу в Париже около стадиона Stade de France, где проходил товарищеский футбольный матч между сборными Франции и Германии. Об этом сообщил телеканал BFM TV.
По его данным, за матчем наблюдал президент Франции Франсуа Олланд.
Как ранее сообщил телеканал, на севере Парижа также произошла перестрелка в ресторане. По его данным, огонь из автомата по посетителям открыл один или несколько человек. Стрелявших задержать не удалось.
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