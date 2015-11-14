В Париже неизвестные захватили около 60 заложников в концертном зале

Об этом сообщает ТАСС по информации префектуры полиции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ, захвачены около 60 человек.

Напомним, около 30 погибли в результате стрельбы и взрывов в пятницу в Париже.

Взрывы прогремели в пятницу в Париже около стадиона Stade de France, где проходил товарищеский футбольный матч между сборными Франции и Германии. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

По его данным, за матчем наблюдал президент Франции Франсуа Олланд.

Как ранее сообщил телеканал, на севере Парижа также произошла перестрелка в ресторане. По его данным, огонь из автомата по посетителям открыл один или несколько человек. Стрелявших задержать не удалось.