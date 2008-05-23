Зря Россию на Энергосаммит не позвали

Народный депутат Украины, министр топлива и энергетики в оппозиционном правительстве Юрий БОЙКО считает ошибкой то, что к энергодиалогу во время саммита не привлекли российских партнеров.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.

“Вообще то, что наша страна приняла саммит такого уровня - это, безусловно, позитивное событие”, - так прокомментировал Ю.БОЙКО проведение в Киеве Международного энергетического саммита.

При этом он акцентировал на том, что «мир давно понял, что энергетическая безопасность - это основная составляющая безопасности любой страны. И можно иметь самую современную армию, оборудование, но если не будет энергетики, то она будет неспособна защитить государство».

Ю.БОЙКО считает позитивными процессы, происходящие сейчас в Украине по объединению усилий для обеспечения источниками энергоснабжения.

«Мир давно уже понял, что диверсификация энергоснабжения - это также очень важно для любой страны. Самостоятельно одна страна с этим справиться не может. Поэтому большинство стран, понимая, что обостряется конкуренция за владение энергоносителями в мире, объединяет сообщество и то, что у нас идет такой диалог - это позитив. Но при этом, я считаю, что ошибкой является то, что Украина не привлекла многих игроков на рынке энергоносителей, скажем российских партнеров”, - анализирует оппозиционный министр.

«Евросоюз все время пытается работать теснее с Россией, все время пытается интегрироваться больше, идет живой обмен активами, 30% рынка Евросоюза наполняет газом Россия. И то, что сегодня там не было российской делегации, на наш взгляд, это ошибка», - считает Ю.БОЙКО.

При этом он считает «упрощенным пониманием» процесса энергобезопасности то, что саммит был призван обрести энергетическую независимость от России, потому что невозможно отделиться от партнера, у которого 80% газового ресурса идет по нашей территории.

«Когда говорят о независимости или зависимости, это упрощенное понимание. Ну, как можно говорить, что Россия не зависит от Украины как транзитного государства, если 80% российского газа в Европу идет по нашей территории? И 37 тысяч километров наших магистральных газопроводов обслуживает как раз Европейский Союз, поставляя туда российский газ. Кто может сказать, что Россия от нас не зависит? Россия как раз больше зависит от нас в транзите газа. Наша страна занимает ключевое место в транзите энергоносителей в Европейский Союз и является такой важной составляющей энергетической безопасности Евросоюза. И поэтому сегодня присутствовали многие представители Евросоюза» - считает Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, в Энергетическом саммите принимают участие Президенты Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, Грузии - Михаил СААКАШВИЛИ, Эстонии - Томас Хендрик ИЛЬВЕС, Латвии - Валдис ЗАЛТЕРС, Литвы - Валдас АДАМКУС и Польши - Лех КАЧИНСКИЙ, а также комиссар Европейской комиссии по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС, вице-президент Республики Болгария Ангел МАРИН, вице-министр Казахстана Ляззат КИИНОВ, министр иностранных дел Словацкой Республики Ян КУБИШ и Специальный представитель Соединенных Штатов Америки Бойден ГРЕЙ.