Теракт смертника в Багдаде: не менее 18 человек погибли
15:06, 13 ноября 2015Мир
419 0
Более 40 человек ранены.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в полиции и медучреждениях иракской столицы.
Читайте такжеFrankfurter Allgemeine: Ожесточенные бои в Сирии и северном Ираке
Отмечается, что террорист-смертник подорвал себя на похоронах шиитского активиста в Багдаде. По данным агентства, жертвами взрыва стали не менее 18 человек.
В то же время ABCNews сообщает, что как минимум 43 человека получили ранения.
Как сообщалось, курдские военизированные формирования в ходе крупной операции против радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ) вошли в захваченный боевиками город Синджар на севере Ирака и заняли позиции с восточной и западной стороны от города.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter