Теракт смертника в Багдаде: не менее 18 человек погибли

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в полиции и медучреждениях иракской столицы.

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Отмечается, что террорист-смертник подорвал себя на похоронах шиитского активиста в Багдаде. По данным агентства, жертвами взрыва стали не менее 18 человек.

В то же время ABCNews сообщает, что как минимум 43 человека получили ранения.

Как сообщалось, курдские военизированные формирования в ходе крупной операции против радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ) вошли в захваченный боевиками город Синджар на севере Ирака и заняли позиции с восточной и западной стороны от города.