Курды зашли в захваченный боевиками ИГИЛ Синджар в Ираке и готовятся к зачистке - Reuters
Курдские военизированные формирования в ходе крупной операции против радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ) вошли в захваченный боевиками город Синджар на севере Ирака и заняли позиции с восточной и западной стороны от города.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Согласно сообщению, в пятницу утром, 13 ноября, сотни бойцов ополчения вошли в город, а также заняли позиции вдоль пути снабжения боевиков ИГ между основными оплотами исламистов — сирийской Раккой и иракским Мосулом. На территории города раздается стрельба.
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Отмечается, что отряды пешмерга зашли в Синджар "со всех сторон", чтобы начать зачистку города от боевиков ИГ.
Ранее отмечалось, что в операции принимают участие около 7,5 тысячи бойцов пешмерга. Их цель заключается в захвате Синджара и установке значительной зоны безопасности для защиты города и его жителей от артиллерийского обстрела. На протяжении всей операции самолеты коалиции оказывают непосредственную поддержку курдскому ополчению с воздуха.
Как сообщал УНИАН, в ходе наступательной операции, которая началась в четверг, 12 ноября, курды также намерены оцепить город, "перерезать пути снабжения ИГ, а также создать буферную зону для защиты Синджара от ударов артиллерии".