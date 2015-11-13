Россия покупает в Турции подержанные суда для морских перевозок в Сирию - украинская разведка

Об этом сообщило Главное управление разведки при Минобороны.

Таким образом, российское командование пытается уменьшить нагрузку на десантные корабли ВМФ РФ, которые фактически исчерпали свой ресурс.

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"В настоящее время приобретено восемь судов, два из них – "Вологда-50" и "Двиница-50" уже используются. Остальные в ближайшее время также будут привлечены для морских перевозок", - говорится в сообщении.

Ранее украинская разведка сообщила о массовом заражении вирусным гепатитом военных РФ в Сирии.

"Отмечается массовое заражение военнослужащих ВС РФ в Сирии вирусным гепатитом. Инфицированные военнослужащие в экстренном порядке доставляются воздушным путем до аэродрома Моздок", - отмечается в сообщении.