Украинская разведка сообщила о массовом заражении вирусным гепатитом военных РФ в Сирии

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Отмечается массовое заражение военнослужащих ВС РФ в Сирии вирусным гепатитом. Инфицированные военнослужащие в экстренном порядке доставляются воздушным путем до аэродрома Моздок", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что оттуда их транспортируют в больницу в Ростове-на-Дону и Владикавказе.

Ранее украинская разведка сообщала, что на территории России зафиксированы случаи отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях на территории Украины.

"Прокуратурой РФ заведено 80 уголовных дел по статье №337 “Самовольное оставление части или места службы” УК РФ в отношении военнослужащих 33 отдельной мотострелковой бригады (Майкоп) 49 Армии Южного военного округа, которые подали рапорты с отказом от командировки в Украину после прохождения специальной подготовки на полигоне “Кадамовский” (Октябрьский район Ростовской области)", - говорится в сообщении.