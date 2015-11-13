Орбан: Венгрию постигла бы судьба Украины, если бы она не вступила в ЕС

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Weltwoche, передает "ЕвроПравда".

Он отметил, что, несмотря на всю критику Евросоюза, сейчас все равно поддерживает исторический выбор Венгрии относительно членства в ЕС.

"Мы живем на востоке, на исторической границе континента. Если бы мы не были в ЕС, мы бы оказались в той ситуации, в которой сейчас находится Украина", - считает Орбан.

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"С точки зрения исторической перспективы Украина должна быть в ЕС. Но сейчас она принадлежит к Европе? Если мы не хотим стать второй Украиной, сумеречной страной между двумя мирами, Венгрия должна оставаться в ЕС", - заявил он.

По словам премьер-министра Венгрии, в этой ситуации речь идет об идентичности Венгрии.

"Если бы Венгрия располагалась между Швейцарией и Австрией, ответ на этот вопрос (членства в ЕС) был бы более простым. Но, увы, это место уже занято", - отметил Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявлял, что мигранты, направляющиеся в Европу, больше напоминают армию, чем просителей убежища.