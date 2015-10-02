Премьер Венгрии Орбан сравнил мигрантов с армией

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говорится в сообщении Assocіated Press, передает "ЕвроПравда". По его словам, в Европу прибывают в основном молодые мужчины, "больше похожие на армию, чем на соискателей убежища".

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"Никто не отрицает право государств решать свои демографические проблемы, однако это неприемлемо, чтобы похожие на воинов молодые выходцы из арабского мира были навязаны Венгрии", - отметил Виктор Орбан.

Он также заявил, что несправедливо ждать от Европы принятия всех мигрантов, в то время как США, богатые арабские страны, Израиль, Австралия принимают немногих или вообще никого.

По мнению Виктора Орбана, если Европа и в дальнейшем будет пытаться самостоятельно решить миграционный кризис и другие глобальные проблемы, то "будет разрушен наш жизненный стиль, ценности и сильные стороны, которые мы развивали в течение последних нескольких сотен лет".

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан предложил так называемуюсистему глобальных квот, чтобы мигранты с Ближнего Востока и Афганистана были распределены не только в Европе, но и в других регионах мира.

Как известно, Виктора Орбана неоднократно критиковали за его отношение к беженцам.

Ранее он высказывал опасения по поводу возможной исламизации Европы и того, что европейцы станут меньшинством в ЕС.

Кроме того, он предлагал увеличить финансирование стран-соседей Сирии, чтобы мигранты оставались там, а не ехали в ЕС.

Венгрия с 15 сентября также ввела более жесткое миграционное законодательство, которое позволило арестовывать нелегальных мигрантов и высылать их из страны. Кроме того, страна строит заборы на границе с Сербией, Хорватией и Словенией.