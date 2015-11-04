Причиной крушения российского А321 в Египте стал взрыв в двигателе - источник

Об этом египетскому порталу Al-Masry Al-Youm сообщил источник в следственной комиссии, занимающейся анализом информации бортовых самописцев упавшего лайнера, пишет Лента.ру.

О неисправности в моторе свидетельствуют данные черных ящиков.

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Собеседник издания, пожелавший остаться неназванным, отметил, что следователи все еще допускают версию теракта. Причина взрыва - дефект двигателя или детонация бомбы - станет известна после того, как будет проведен анализ частиц, найденных на телах погибших и обломках самолета.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако первоначальную причину рассматривают - техническую неисправность.