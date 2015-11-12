Новым спикером Сейма Польши избран Марк Кухцинский
19:03, 12 ноября 2015Мир
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Новым маршалком (спикером) Сейма Польши избран Марк Кухцинский.
REUTERS
Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в "Твиттере". Новый маршалок был избран на первом заседании Сейма нового созыва.
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Как сообщал УНИАН, 25 октября в Польше состоялись парламентские выборы.
По результатам выборов, партию "Право и справедливость" поддержали 37,6% избирателей (230 депутатских мест из 460). Такой результат позволил партии самостоятельно сформировать правительство.
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