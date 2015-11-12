Новым спикером Сейма Польши избран Марк Кухцинский

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в "Твиттере". Новый маршалок был избран на первом заседании Сейма нового созыва.

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Как сообщал УНИАН, 25 октября в Польше состоялись парламентские выборы.

По результатам выборов, партию "Право и справедливость" поддержали 37,6% избирателей (230 депутатских мест из 460). Такой результат позволил партии самостоятельно сформировать правительство.