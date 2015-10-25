В Польше на выборах в Сейм побеждает партия Качинского "Право и Справедливость"

Как сообщает Польское радио, по данным экзит-пола, проведенного компанией IPSOS по заказу телеканалов TVP и TVN, в новоизбранном польском Сейме будут заседать представители пяти партий.

"Победа на парламентских выборах предсказуемо досталась оппозиционной правоконсервативной партии «Право и справедливость» - 39,1% голосов избирателей (242 мандата из 460)", - говорится в сообщении.

На втором месте идет правящая партия «Гражданская платформа» - 23,4%.

Также в Сейм попадают партии: Кукиз’15 - 9%, «Современная» («Nowoczesna») - 7,1% и Польская крестьянская партия - 5,2%.

Таким образом, без мест в парламенте остаются другие участники кампании: блок «Объединенные левые» (6,6%), партия «Корвин» (4,9%) и партия «Вместе» (3,9%).

Читайте такжеСегодня в Польше выбирают новый парламент

Избирательный порог на выборах в польский Сейм составляет 5%, для блоков партий - 8%.

По предварительным подсчетам, явка избирателей приблизилась к 51,6%.

Названные цифры являются данными экзит-пола по состоянию на 18:00 по варшавскому времени, через несколько часов будут объявлены данные опроса по состоянию на 21:00. ЦИК Польши обещает объявить официальные результаты выборов во вторник, 27 октября.