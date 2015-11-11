Олланд отказался обедать с Роухани без алкогольных напитков на столе

В частности, иранцы настаивали, чтобы на столе, согласно мусульманским традициям, было халяльное мясо и отсутствовали алкогольные напитки, передает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

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Ввиду этого в Париже предложили иранцам провести завтрак, на котором не будут подавать спиртное. Однако иранцы в свою очередь отказались, заявив, что "это слишком дешево".

С 14 по 17 ноября президент Ирана посетит Рим, Ватикан и Париж. В частности, он встретится с премьер-министром Италии Маттео Ренци, Папой Римским Франциском, после чего отправится во Францию, где выступит в ЮНЕСКО и проведет переговоры с Франсуа Олландом. Как отмечает издание, это первый официальный визит Хасана Роухани в Европу на посту главы государства.

На переговорах по иранской ядерной программе Франция занимала максимально жесткую позицию, встреча лидеров в Париже должна способствовать сближению двух стран.