Иран выдвинул новые требования для заключения ядерной сделки

В речи, которая транслировалась по государственному телевидению, иранский президент произнес: «Мы подпишем соглашение только при том условии, что санкции будут сняты в тот же день... Нам нужен договор, который будет выгоден для всех сторон, участвующих в переговорах».

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Это заявление Роухани противоречит договоренностям, достигнутым на переговорах «шестерки» в Лозанне 2 апреля: согласно им, санкции будут сняты лишь через несколько месяцев после заключения итогового соглашения, пишет Lenta.ru.

Переговоры по иранской ядерной программе между странами шестерки (Россия, Китай, Франция, Германия, Великобритания, США) и Ираном возобновились в 2013 году после того, как президентом в этой стране стал Роухани. Он пообещал, что предпримет шаги для выхода государства из международной изоляции. Прорыва удалось достигнуть лишь в начале апреля 2015 года: в обмен на ряд существенных уступок Тегеран получил право на обогащение урана и развитие мирного атома.