Обнародован предварительный анализ "черных ящиков" А321, разбившегося в Египте

Межгосударственный авиационный комитет обнародовал предварительный анализ информации бортовых параметрического (FDR) и звукового (CVR) регистраторов самолёта А321, который разбился в Египте 31 октября.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ведомства, специалисты МАК продолжают работу на месте катастрофы самолёта А321 EI-ETJ авиакомпании «Metrojet» совместно с комиссией по расследованию Египта и представителями Франции, Германии, Ирландии.

В то же время в Комитете информируют, что предварительный анализ скопированной информации бортовых регистраторов свидетельствует: «Бортовой параметрический регистратор прекратил запись в полёте в процессе набора высоты на эшелоне 308 (9400 м). До этого момента полёт проходил в штатном режиме, информации об отказах систем и агрегатов самолёта зарегистрировано не было. Проведено предварительное прослушивание информации звукового регистратора».

Сообщается также, что фрагменты самолета обнаружены на участке местности длиной более 13 километров.

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Справка УНИАН. Авиакатастрофа российского пассажирского самолета Airbus 321 произошла 31 октября на Синайском полуострове в Египте. На борту самолета находились 224 человека - 217 пассажиров и 7 членов экипажа, среди них - 25 детей. Все, кто был в самолете, погибли.