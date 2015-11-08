В Хорватии проходят парламентские выборы

Как передает Deutsche Welle, фаворитами на выборах считают социал-демократическую партию действующего премьер-министра Зорана Милановича SDP и оппозиционную правительству правоконсервативную партию президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович HDZ.

Еще полгода назад рейтинги социал-демократов значительно уступали уровню поддержки основных конкурентов. Впрочем, благодаря гуманной политике во время кризиса беженцев, правительству удалось увеличить количество симпатиков SDP.

Голосование проходит также на фоне стагнации экономики. В Хорватии, которая в 2013 году стала членом ЕС, до сих пор продолжается рецессия, начавшаяся вследствие финансового кризиса 2008 года. Количество безработных достигло уровня около 20 процентов населения.

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«Право голоса на выборах имеют 3,8 миллиона граждан, которые будут выбирать 151-го депутата. Избирательные участки будут работать до 19 часов по местному времени. Первые результаты выборов станут известны не ранее 22 часов», - говорится в сообщении.