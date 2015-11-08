В аэропорту Шарм-эль-Шейха отключают сканеры и берут взятки - СМИ

Нарушения норм безопасности в аэропорту курортного города Шарм-эль-Шейх носили систематический характер. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сотрудников аэропорта из службы безопасности, некоторые из которых проработали там более 10 лет.

В частности, пишет издания, все собеседники отмечают, что часто не работают сканеры в зонах, где досматривается уже зарегистрированный багаж. «Я видел, как люди отключают их (сканеры), чтобы сэкономить электроэнергию», – рассказал один из сотрудников. Был случай и поломки сканеров из-за его неправильного использования, т.е. «человеческой глупости», а не технической поломки, рассказали сотрудники. Сотрудники докладывали начальству о неработающих приборах, но они так и не были заменены.

При этом собеседники подчеркивают, что при визите иностранных экспертов, все сканеры работают исправно. «Мы делаем только видимость. Как только мы слышим, что появляется кто-то важный, внезапно все работает... Хотелось бы подобных визитов каждый день», – рассказывают собеседники.

Один из сотрудников рассказал также о взятках, которые берут сотрудники, досматривающие багаж, от пассажиров. «Я не могу даже сказать, сколько раз я ловил сумку, полную наркотиков или оружия, которую сотрудники досмотра пропускали за €10 или что-то другое», – заявил он.

Еще одной проблемой, по словам сотрудников, является слабый досмотр транспорта, доставляющего к рейсу еду и топливо. Зачастую служба безопасности пропускает такой транспорт без досмотра, только потому, что знают лично их водителей, передает РБК.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на сотрудника службы безопасности Египта сообщило, что египетские власти изучают записи камер видеонаблюдения в аэропорту Шарм-эль-Шейха в целях выявления подозрительных лиц в связи с крушением А321 авиакомпании «Когалымавиа». Отмечалось, что также будет изучено поведение полицейских и работников международного аэропорта.

До сих пор египетские власти заявляли, что нет никаких оснований говорить о том, что причиной крушения А​321 стал теракт.