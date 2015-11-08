В Берлине не исключают причастность "Исламского государства" к катастрофе А321 - СМИ

Правительство Германии допускает, что террористы "Исламского государства" причастны к катастрофе российского самолета Airbus А321 в Египте, сообщает ZN.ua со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"Резкое снижение высоты самолетом, а также отсутствие фиксации регистратором каких-либо неполадок делает версию о взрыве на борту "весьма правдоподобной", - говорится в сообщении.

Примечательно, что похожие предположения озвучили в США и Великобритании.

В настоящее время обломки А321 изучает в Египте группа международных специалистов. При этом расследование фокусируется на подозрительных шумах, которые были зафиксированы бортовыми самописцами непосредственно перед крушением A321.

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Напомним, 7 ноября египетские следователи заявили, что вся информация с "черных ящиков" А321 была извлечена.

"Уставлено, что на последних секундах записи слышен шум", — заявил глава египетской комиссии по расследованию причин авиакатастрофы Айман аль-Мукаддам.