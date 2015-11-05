СМИ: Турция хочет начать военную операцию против "Исламского государства"

Турция планирует начать военную операцию против "Исламского государства" в ближайшее время.

Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Феридун Синирлиоглу, передает Daily Sabah.

"ИГИЛ угрожает нашему образу жизни и безопасности. У нас есть план военных действий против них в ближайшие дни. Вы увидите. Мы все вместе должны противостоять этой опасности," - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 28 октября прокуратура Турции сообщила о наличии убедительных доказательств того, что двойной теракт в Анкаре, во время которого погибли более 100 человек, был спланирован и осуществлен боевиками "Исламского государства".

Напомним, 10 октября вблизи железнодорожного вокзала в столице Турции прогремели два взрыва. По последним данным, число жертв двойного теракта в Анкаре превысило 100 человек. Еще около 500 человек получили ранения.