СМИ: США ведут секретную операцию по ликвидации лидеров "Исламского государства" в Сирии

09:53, 02 сентября 2015
Мир
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ЦРУ и Силы специальных операций США ведут секретную военную операцию в Сирии против боевиков "Исламского государства" с использованием боевых дронов.

REUTERS

Эта операция проходит отдельно от более широкой военной кампании против "Исламского государства", передает ZN.UA со ссылкой на The Washington Post. Отмечается, что теперь значительно расширилось участие ЦРУ в военных действиях против исламистов в Сирии, где дроны наносят удары по "высокозначимым целям".

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Именно Контртеррористический центр ЦРУ ранее осуществлял поиск Осамы бен Ладена, а Совместное командование специальных операций США (JSOC) включает в себя элитное подразделение коммандос, которое уничтожило бывшего "террориста №1". Американские чиновники утверждают, что на долю вышеуказанной военной операции ЦРУ и спецназа США пришлась лишь небольшая часть из 2450 авиаударов с дронов по территории Сирии в 2014 году.

Однако данные авиаудары наносились в основном по лидерам "Исламского государства". Также данная модель взаимодействия ЦРУ и JSOC планируется использовать в будущих военных конфликтах.

Подчеркивается, что ЦРУ наносит удары по "Исламскому государству" с помощью дронов исключительно в Сирии, а не в Ираке, где исламисты имеют значительное присутствие. Также американская разведка открывает огонь с дронов только по разрешению JSOC. 

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