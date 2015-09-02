СМИ: США ведут секретную операцию по ликвидации лидеров "Исламского государства" в Сирии

Эта операция проходит отдельно от более широкой военной кампании против "Исламского государства", передает ZN.UA со ссылкой на The Washington Post. Отмечается, что теперь значительно расширилось участие ЦРУ в военных действиях против исламистов в Сирии, где дроны наносят удары по "высокозначимым целям".

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Именно Контртеррористический центр ЦРУ ранее осуществлял поиск Осамы бен Ладена, а Совместное командование специальных операций США (JSOC) включает в себя элитное подразделение коммандос, которое уничтожило бывшего "террориста №1". Американские чиновники утверждают, что на долю вышеуказанной военной операции ЦРУ и спецназа США пришлась лишь небольшая часть из 2450 авиаударов с дронов по территории Сирии в 2014 году.

Однако данные авиаудары наносились в основном по лидерам "Исламского государства". Также данная модель взаимодействия ЦРУ и JSOC планируется использовать в будущих военных конфликтах.

Подчеркивается, что ЦРУ наносит удары по "Исламскому государству" с помощью дронов исключительно в Сирии, а не в Ираке, где исламисты имеют значительное присутствие. Также американская разведка открывает огонь с дронов только по разрешению JSOC.