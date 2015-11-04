Прокуратура Британии отказалась от иска к студентке, предложившей "убить всех белых мужчин"

03:48, 04 ноября 2015
Мир
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Королевская прокуратура Великобритании в среду отказалась от иска к 28-летней студентке Бахар Мустафе, предложившей в посте в социальной сети "убить всех белых мужчин".

facebook.com/barbar.moostafa

По мнению прокуратуры, в действиях Мустафы, обвиненной в распространении оскорбительных или неприличных сообщений, не было состава преступления. При этом инициировала судебное разбирательство также прокуратура, передает Русская служба Би-Би-Си.

Адвокаты Мустафы раскритиковали действия ведомства. "Решение сначала возбудить дело и потом отступиться, которое приняла Королевская прокуратура, да еще так скоро, заставляет сомневаться в ее способности принимать разумные решения по деликатным делам", - заявил адвокат студентки.

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Как сообщили в прокуратуре, решение не преследовать Мастафу в суде уже было обжаловано одной из сторон в ее деле.

Мустафа, на общественных началах организующая в своём колледже мероприятия для представителей этнических меньшинств, и ранее обвинялась в распространении дискриминационных сообщений. Так, приглашая студентов на одну из организованных ей вечеринок, она просила белых мужчин не приходить, даже если приглашение попало к ним в руки.

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