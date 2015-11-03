Истребители США и России провели проверку связи в Сирии - СМИ
22:37, 03 ноября 2015Мир
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Истребители ВВС США и России провели проверку связи в небе над южной частью центральных районов Сирии.
REUTERS
Цель контакта состояла в проверке действенности протоколов безопасности полетов, о которых представители США и РФ договорились в октябре.
Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на американского военного, пожелавшего остаться неназванным, передает Русская служба Би-Би-Си.
По словам источника Рейтер, два истребителя прошли примерно в восьми километрах друг от друга, радиоконтакт продолжался около трех минут.
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Пентагон заявил, что этот эпизод не следует считать совместными учениями истребителей двух стран.
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