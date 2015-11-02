В Египте опровергают версию о внешнем воздействии на разбившийся А321

Об этом заявил источник в египетской следственной группе, занимающейся расшифровкой черных ящиков разбившегося воздушного судна, сообщает Reuters.

Кроме этого, по его словам, капитан судна не подавал сигнал бедствия.

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Отмечается, что источник не озвучил другие детали происшествия, отметив, что расшифровка черных ящиков находится в ранней стадии.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство "Когалымавиа" заявило, что потерпевший крушение в Египте самолет A321 не мог разрушиться в воздухе сам по себе.

Самолет развалился, по мнению компании, от некоего механического воздействия внешней силы.

Напомним, самолет Airbus A321 компании "Когалымавиа", следовавший рейсом из курортного города Шарм-эш-Шейх на Красном море в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове Египта ранним утром в субботу.

Все 224 человека, находившиеся на борту лайнера, погибли.