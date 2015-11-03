Авиация РФ приступила к бомбардировкам древней Пальмиры, подконтрольной ИГИЛ - AP

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сирийского активиста из Пальмиры по имени Нассер аль-Тайер.

Эту информацию подтверждает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека.

Дым и пыль от авиаударов поднимаются с территории, на которой расположена крепость исламского периода, возвышающаяся на окраине античного города, отмечает агентство.

Читайте такжеБелый дом: американские военные не будут участвовать в боевых действиях в Сирии

По словам аль-Тайера, всего по этой территории пришлось по меньшей мере восемь ударов с воздуха. До этого, в воскресенье, авиация нанесла серию ударов по территории за крепостью, отметил активист из Пальмиры. Он добавил, что трудно оценить урон от атак, поскольку авианалеты продолжаются.

По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, по территории, где находится крепость, было нанесено десять авиаударов, предположительно со стороны российских Военно-космических сил. Бомбардировки повлекли за собой повреждения, отмечают правозащитники, ссылаясь на сирийских активистов. Деталей они не уточнили.

Читайте такжеМинобороны Испании: использование Россией крылатых ракет в Сирии вызывает обеспокоенность

Кроме того, по сообщениям активистов, предположительно российские ВКС бомбили город Эль-Карьятейн, расположенный неподалеку. Исламисты захватили его в августе. По данным Сирийского центра мониторинга, в результате авиаударов в центральной части города погибли по меньшей мере десять человек.

Ранее об ударах российских самолетов по городу Пальмира сообщал Reuters со ссылкой на государственное сирийское телевидение. По данным агентства, 6 октября сирийское телевидение, ссылаясь на военный источник, сообщило, что во время бомбардировки древнего античного города были уничтожены 20 транспортных средств и три склада с боеприпасами.

Читайте такжеБритания начала строительство постоянной военной базы в Бахрейне

Тогда Минобороны России опровергло сообщения СМИ об ударах российской авиации по окрестностям Пальмиры. Представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков назвал подобные заявления «абсолютной ложью». Как заявили в Минобороны РФ, ВКС не бомбит населенные пункты в Сирии.

Справка. Боевики «Исламского государства» захватили Пальмиру в мае и практически сразу приступили к уничтожению памятников истории. В частности, они разрушили два древних храма, причисленных к Всемирному наследию ЮНЕСКО, а также взорвали главный памятник Пальмиры - Триумфальную арку II века нашей эры, которая была своего рода визитной карточкой города. Именно эта арка была изображена на обложке российского учебника для пятого класса «История древнего мира» Федора Коровкина.

Террористы объясняют свои действия тем, что эти храмы еще до возникновения ислама строили язычники.