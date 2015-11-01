Вопреки отчетам РФ об успехах операции в Сирии боевики ИГИЛ захватили очередной город

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным переписи населения, в 2004 году в городе проживали порядка 11 тыс. человек, большую часть жителей составляли мусульмане-сунниты.

По информации наблюдательного совета по правам человека в Сирии, после боя в Махине погибли не менее 50 участников боевых действий со стороны правительственных сил, а боевики оказались в 20 км от ключевого шоссе, связывающего Дамаск и Хомс.

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Кроме того, столкновения зафиксированы около города Садад, в котором проживают преимущественно христиане.

Как сообщал УНИАН, Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) говорит о минимум 600 гражданских лицах, которые погибли из-за российских авиаударов.

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Президент РФ Владимир Путин продолжает объяснять вмешательства Москвы во внутренние дела Сирии борьбой с "Исламским государством". Тем не менее, большинство российских авиаударов были направлены против повстанцев, которые выступают против ИГ и правящего режима президента Башара Асада.

Институт по изучению войны говорит, что нет никакого присутствия террористов "Исламского государства" в Хомсе. Аналитики говорят, что президент Сирии Башар аль-Асад заинтересован в контроле над городом, через который проходит ключевая трасса. Этот путь связывает область с Дамаском на юг, а Алеппо на север.

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Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации направлены на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы, выступающие против режима Асада.

Россия отказалась присоединиться к возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции в борьбе против боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Тем временем, Минобороны РФ заявило о более 1500 уничтоженных позиций ИГИЛ в Сирии за месяц операции.