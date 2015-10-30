Правительство Великобритании окончательно отказалось от строительства мега-мечети

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на газету Evening standard.

«Министры сегодня отклонили апелляции на отказ в строительстве мечети в лондонском округе Ньюэм», — сообщил представитель британского правительства.

В возведении храма отказано под предлогом, что здание нарушит инфраструктуру района и сделает невозможным строительство новых жилых домов.

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Мечеть Abbey Mills Mosque планировалось построить в лондонском округе Ньюэм на востоке британской столицы. Ее строительства более десяти лет добивалась мусульманское движение Джамаат Таблиг (Tablighi Jamaat). В СМИ новый архитектурный объект получил полуофициальное прозвище «мега-мечеть»: храм был рассчитан более чем на 11 тысяч молящихся одновременно. Мечеть была задумана как самая большая в Европе, храм втрое превышал бы по площади собор Святого Петра в Ватикане.

В 2012 году муниципалитет района отказал в реализации проекта, но разработчики обратились в правительство за поддержкой. Теперь правительство Объединенного Королевства поддержало решение муниципальных властей.

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В настоящее время крупнейшей в Европе признана Соборная мечеть, открытая в Москве 23 сентября.